EA Sports ha diminuito | per errore | le stats di Ibrahimovic e di altri Centurions!

Leggi su imiglioridififa

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Sopresa decisamente poco piacevole per gli appassionati della modalità Ultimate Team di FIFA 23! Nella notte infatti, non sappiamo se pero meno, EAha depotenziato, o come dicono i gamers “nerfato”, le statistiche di alcune card dei FUT Centurions, fra cui quella di! Il calciatore svedese del Milan ad esempio ha perso ben 24 punti di resistenza (da 85 a 61), 24 di equlibrio ( da 82 a 58) e 9 di agilità (da 85 a 76) mentre ha guadagnato qualche punto in elevazione, forza, aggressività etc. @futuniverse “Truffa” clamorosa odi EA? Centurion cambiati #centurion #brahimovic #centurion #ilsantu #futuniverse #ilsantufutuniverse #fut23 #fifa23 ? Paris – Else Queste erano le sueprima della modifica: Queste invece quelle ...