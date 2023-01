EA Sports ha diminuito le stats di Ibrahimovic e di altri Centurions!

Leggi su imiglioridififa

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Sopresa decisamente poco piacevole per gli appassionati della modalità Ultimate Team di FIFA 23! Nella notte infatti, non sappiamo se per errore o meno, EAha depotenziato, o come dicono i gamers “nerfato”, le statistiche di alcune card dei FUT Centurions, fra cui quella di! Il calciatore svedese del Milan ad esempio ha perso ben 24 punti di resistenza (da 85 a 61), 24 di equlibrio ( da 82 a 58) e 9 di agilità (da 85 a 76) mentre ha guadagnato qualche punto in elevazione, forza, aggressività etc. @futuniverse “Truffa” clamorosa o errore di EA? Centurion cambiati #centurion #brahimovic #centurion #ilsantu #futuniverse #ilsantufutuniverse #fut23 #fifa23 ? Paris – Else Queste erano le sueprima della modifica: Queste invece quelle attuali Le modifiche come detto non ...