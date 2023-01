È un problema che colpisce molto spesso | in inverno Ecco come rimediare

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Basse temperature, gli sbalzi termici, tessuti irritantila lana, stress e smog, durante l’, possono causare una dermatite da freddo alle mani. Correre ai ripari in questi casi è possibile. Ma bisogna proteggerle. Non solo con i guanti, anche con le adeguate strategie cosmetiche. Mani, i trattamenti per proteggere dal freddo guarda le foto Leggi anche › Mani:proteggerle dall’, dai geloni alle dermatiti da freddo ...

