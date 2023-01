E se Bin Laden fosse fuggito in Sicilia? Consigli per un turismo criminale

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Lunedì 16 gennaio, con l’arresto di Matteo Messina Denaro, boss mafioso super latitante, è stato sicuramente un grande giorno per l’Italia. E non solo per le forze dell’ordine, la magistratura e tutta la macchina giudiziaria: ogni settore della società italiana dovrebbe vivere come un motivo d’orgoglio il fatto che per trent’anni un uomo ha rischiato l’arresto, il carcere duro, il 41-bis, pur di restare nel nostro paese. E prima di lui già Totò Riina e Bernardo Provenzano hanno messo a repentaglio la propria libertà pur di continuare a vivere qui, in Italia. Alla faccia di quello che dicono i disfattisti, gli esterofili e le famiglie finlandesi, siamo ancora un grande paese, la cui qualità della vita e dei servizi viene scelta e apprezzata anche da chi deve viverci nascosto. E’ un dato che ci dovrebbe inorgoglire al punto che mi chiedo cosa aspettino le istituzioni preposte a ...