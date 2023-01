È morto l’ex sindaco Cesare Veneziani | aveva 89 anni

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Bergamo. Era ricoverato in ospedale a causa di una malattia che lo affliggeva da tempo e si è spento nella notte tra martedì e mercoledì 18 gennaio.89e dal 1999 al 2004 è statodi Bergamo per il Polo delle Libertà. Vinse le elezioni battendo al ballottaggio Giudo Vicentini, candidato del centrosinistra. Era stato manager alla Fiat per molti, poiaccettato la proposta del centrodestra di candidarsi come primo cittadino. Si ricandidò nel 2004, sostenuto anche dalla Lega, ma ebbe la meglio il suo sfidante Roberto Bruni. Tra i provvedimenti della sua Amministrazione la costruzione del sottopasso del rondò delle Valli; la nuova stazione autolinee; la Fiera Nuova di Bergamo in via Lunga; la nuova biblioteca Tiraboschi di Mario ...