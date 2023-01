È morta la suora più anziana del mondo | quanti anni aveva?

Avvenire

Aveva una sorella gemellaun anno dopo la nascita. A 19 anni aveva scelto la vita religosa e, ventenne, aveva iniziato il noviziato . Per 28 anni era stata in una struttura ospedaliera e poi in ...Tanto dolore anche per il personale della Sainte - Catherine - Labouré, la casa di riposo che aveva accolto l'anziananell'ultimo periodo della sua vita. " Èalle due del mattino. È una ... Si è spenta a Tolone suor André, 118 anni. Tra le persone più anziane del mondo Nata con il nome di Lucile Randon, da tutti era conosciuta come Suor André. La notizia della sua morte è stata anche commentata dal sindaco di Tolone, dove la religiosa si è spenta, con un post sul ...Non solo la donna più anziana del mondo, ma in primis una suora. Nonostante la sua veneranda età, non aveva mai perso la fede e né abbandonato la preghiera. Tante le prove che suor André aveva ...