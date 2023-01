E' morta la persona più anziana del mondo | era una suora | aveva 118 anni ed era riuscita a guarire dal Covid

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) E'a 118nella città di Tolone, nel sud della Francia, lafrancese Lucile Randon, nota anche come suor André e ritenuta lapiùdel. La notizia è stata confermata ...

la Repubblica

Un'altrainquadrata di spalle furtivamente sentenzia: 'Dopo 30 anni non è una vittoria ... ti farei vedere la foto della bambinaa Firenze e dirti vaff...o. Mi fanno più schifo queste ...E'a 118 anni nella città di Tolone, nel sud della Francia, la suora francese Lucile Randon, nota anche come suor André e ritenuta lapiù anziana del mondo. La notizia è stata confermata ... È morta Suor André, a 118 anni era la persona più anziana al mondo È morta la persona più anziana del mondo: aveva 118 anni la suora francese Lucile Randon, nota anche come suor André. È deceduta nelle scorse ore a Tolone, nel sud della Francia. A dare conferma della ...MARSIGLIA. È morta la persona più anziana conosciuta al mondo: Lucile Randon se n'è andata all'età di 118 anni. Lo ha reso noto il suo portavoce. Randon, conosciuta… Leggi ...