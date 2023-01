È morta la donna più anziana del mondo | la sua età un record fantastico | quanti anni aveva

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Èlapiù vecchia del118. Lucile Randon, conosciuta da tutti come suor André, era da molti considerata lapiùdel. C’è cordoglio nella città di Tolone, nel sud della Francia. A divulgare la triste notizia è stata la portavoce della casa di cura dove la viveva la suora. Poco dopo è arrivata anche la conferma del sindaco di Tolone, Hubert Falco. Lastava tra l’altro per compiere 119, allungando il suo primato, ma purtroppo se n’è andata prima. “Suor André è deceduta alle 2 del mattino. È una grande tristezza ma è quello che voleva, il suo desiderio era raggiungere il suo adorato fratello. Per lei, è stata una liberazione”, ha scritto David Tavella, ...

Ma al di là del simbolo che rappresentava per aver attraversato il secolo e vissuto due guerre mondiali, suor André era soprattutto unaprofondamente buona e affettuosa', ha dichiarato. La ... Francia, è morta la donna più anziana del mondo: Suor Andrè aveva 118 anni Suor Andrée compie oggi 118 anni: è stata la donna più anziana del mondo, sopravvissuta a Covid, Spagnola e guerre mondiali.La francese Suor André, dallo scorso aprile la donna più vecchia del mondo, è morta nel sonno a 118 anni la notte scorsa nella casa di riposo di Tolone, nel sud della Francia, dove risiedeva.