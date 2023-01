È morta a 118 anni Suor André | la persona più anziana al mondo

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Èall’età di 118laa francese Lucile Randon, conosciuta come, che a febbraio avrebbe compiuto 119. Era nata prima della Grande Guerra, nel febbraio del 1904 e ha conosciuto la spagnola e il Covid-19. Attualmente era lapiùal, dall’aprile del 2022. Si è spenta lapiùal: chi eraa 118L’11 febbraio prossimo avrebbe compiuto 119, la religiosa francese Lucile Randon, meglio conosciuta come, la cui età – 118 ...

