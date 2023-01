E Matteo Messina Denaro diventa virale sui meme nel web Tik Tok in delirio

Andrea Delmastro è intervenuto nello studio di Omnibus , su La7, per commentare l'arresto diDenaro dopo 30 anni di latitanza e soprattutto la questione delle intercettazioni . 'Mai depriveremo la magistratura di un così potente ed essenziale strumento per accertare determinati ...Non solo ' meme ' e ironia sull' arresto diDenaro . Sui social network , adesso, emerge anche tanta indignazione per il trattamento sanitario riservato a quello che è stato per 30 anni il ricercato numero uno in Italia, tanto da ...Il boss mafioso è stato trasferito ieri notte nel penitenziario di massima sicurezza de L'Aquila dove è ristretto in regime di carcere duro. All'interno, il capobastone ha trascorso la notte e ha già ...Roma, 18 gen. (Adnkronos) – “Non si può mai considerare battuta la mafia”, l’arresto di Matteo Messina Denaro “è una vittoria dello Stato, un successo clamoroso ma non è la chiusura di un cerchio, non ...