È di nuovo Capodanno cinese

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Ogni regione del mondo ha le sue tradizioni quando si tratta di salutare l’anno che se ne va e abbracciare, con tanti buoni propositi, i mesi a venire. In Cina questo momento coincide con ilLunare, una delle feste nazionali più sentite, legata a diversi riti scaramantici per accaparrarsi un po’ di fortuna e scacciare gli spiriti maligni. Una festa dalle antiche origini, legata alla leggenda del mostro Niam, che una volta l’anno usciva dal suo nascondiglio per cibarsi di anime umane. Come scacciarlo? Con rumori fortissimi e indossando qualcosa di rosso. Ecco perché, ancora oggi, questo colore è immancabile per il, insieme a fuochi d’artificio e rumorosi canti. Oltre ad allontanare la mala sorte, osservando scenografici spettacoli pirotecnici, i festeggiamenti delanno lunare culminano ...