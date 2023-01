E - commerce in Italia vale 71 miliardi | dice studio Netcomm - Ambrosetti

Borsa Italiana

... per ogni 100 euro generati nella filiera estesa dell'e -e del digital retail inse ne generano ulteriori 148". Principali evidenze - Lo studio indica come la rete del valore dell'e -......48: questo significa che per ogni 100 euro investiti nella filiera estesa dell'e -e del digital retail inse ne generano ulteriori 148 nel resto dell'economia. Positivo in termini di ... E-commerce: studio Netcomm con Ambrosetti, in Italia vale 71 ... Roma, 18 gen. (askanews) - L'e-commerce e la filiera ad esso associata si confermano un comparto fondamentale per la crescita del sistema-Italia. La rete del valore dell'e-commerce e del digital ...Con un investimento intorno ai 250 milioni raddoppierà il suo fatturato portandolo vicino a quota 800 milioni diventando leader in Europa.