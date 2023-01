È arrivato il momento dei buoni propositi | con Wallapop niente più scuse per l’anno nuovo

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) MILANO – All’arrivo delsegue l’arrivo degli immancabili: secondo un recente sondaggio, il 77% degli italiani si porrebbe obiettivi personali, e non, perche inizia. E se quest’anno per davvero ci attenessimo a quanto promesso durante il brindisi di capodanno? Dopo la frenesia della corsa ai negozi per Natale e le numerose spese, spesso più alte del previsto, a gennaio si tende a cercare di risparmiare e consumare meno. Ma grazie a– la piattaforma leader nella compravendita di prodotti second hand, che promuove un modello di consumo responsabile e sostenibile – è facile trovare tutti gli oggetti necessari a mantenere i, senza più nessuna scusa e con un occhio di riguardo all’economia ...