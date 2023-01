Dzeko | ' Grandissima vittoria Il rinnovo? Oggi festeggiamo | poi ci penseremo'

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Edinè stato giustamente premiato come migliore in campo della Supercoppa. Un gran gol il suo, il secondo della partita, oltre alla geniale apertura per Barella che ha propiziato il vantaggio di ...

Sport Mediaset

Edinè stato giustamente premiato come migliore in campo della Supercoppa. Un gran gol il suo, il ... "Abbiamo fatto unapartita, i ragazzi sono stati splendidi e abbiamo davvero dato ..."Abbiamo fatto unapartita, abbiamo dato tutto, dal primo al novantesimo" le parole diai microfoni di Sport Mediaset. A marzo l'ex Roma compirà 37 anni, un'età che il numero 9 dell'... Inter, Dzeko man of the match: "Grandissima gara. Futuro Ora festeggiamo" - Sportmediaset concludendo con un gran tiro un'azione ideata da Dzeko, perfezionata da Barella che sul filo del fuorigioco lo trova libero sulla sinistra per fulminate Tatarusanu. La partita segna l'esordio del ...Partita dominata da Skriniar e compagni, con i campioni d'Italia mai davvero pericolosi. In rete anche Dimarco. Per il tecnico dell'Inter è la quarta Supercoppa italiana vinta in carriera, il terzo tr ...