Drogata e violentata una 13enne nel foggiano. 3 arresti

AGI - Agenzia Italia

Tre arresti nel Foggiano Un vero e proprio incubo, quello vissuto nello scorso mese di ottobre da una 13enne alla periferia di Cerignola, nel Foggiano:in un box da tre ...Sono stati arrestati dalla polizia i tre 20enni che la sera del 28 ottobre scorso avrebbero violentato una ragazzina di 13 anni in un box a Cerignola (Foggia). I tre sono accusati di violenza sessuale ... Tredicenne drogata e violentata in un box. Tre arresti a Foggia Secondo la ricostruzione effettuata, “dopo aver offerto alla ragazzina sostanza stupefacente, i tre giovani l’avrebbero obbligata, con violenza e minaccia, a subire rapporti sessuali approfittando del ...A Cerignola, in provincia di Foggia, tre giovani maggiorenni sono stati arrestati perché sospettati di aver drogato e violentato una 13enne in un box.