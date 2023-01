leggo.it

È l'incubo vissuto nello scorso mese di ottobre da13enne alla periferia di Cerignola: ... dallo stato di alterazione dovuto all'uso diche le era stata offerta".Adescate online Drogata e violentata in discoteca, vittimaragazza di 20 anni: 'Non sono riuscita a reagire'13enne, poi la stuprano Secondo gli elementi raccolti dai poliziotti della ... Droga a una ragazzina di 13 anni conosciuta sui social, poi la violentano in un garage: l'orrore nel foggiano La polizia di stato arresta un ventisettenne e denuncia un minore. Due persone segnalate quali assuntori abituali. Sequestrati hashish e marijuana ...Una storia terribile, con una ragazzina di appena 13 anni vittima del branco. Tre persone sono state arrestate dalla polizia di Foggia al termine di indagini coordinate e dirette dalla locale Procura.