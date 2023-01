Droga a 13enne conosciuta su social e la violentano in un box | 3 arresti

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) (Adnkronos) – La polizia di Foggia, al termine delle indagini coordinate e dirette dalla locale procura, ha dato esecuzione ad ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Foggia, nei confronti di tre persone, indagate per i reati di violenza sessuale e cessione di sostanza stupefacente aggravata. Secondo gli elementi raccolti dai poliziotti della squadra mobile e del commissariato di Cerignola, in attesa del successivo vaglio dell’autorità giudiziaria, ad ottobre scorso un maggiorenne, dopo aver conosciuto una tredicenne su una piattaforma, l’avrebbe invitata in un box, nella periferia di Cerignola (Foggia) dove si sarebbe consumata la violenza di gruppo. Secondo la ricostruzione della polizia, infatti, “dopo aver offerto alla ragazzina sostanza stupefacente, i tre giovani l’avrebbero obbligata, con violenza e minaccia, a subire ...