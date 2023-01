Dramma in provincia | anziano muore per un malore mentre era alla guida dell’auto

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoTragedia questa sera nel territorio di Calvi sulla strada che collega Pietradefusi e il territorio sannita. Un, probabilmente a causa di un, è mortoeradi una Fiat Panda che si è fermata sul ciglio della strada. All’uomo sono stati prestati i soccorsi ma è stato tutto inutile. Sul posto sono giunti i Carabinieri per effettuare i rilievi del caso sulla scena, ma sembra non siano emersi elementi che possano far supporre altra causa se non quella naturale per la morte dell’ottantenne al volante della Panda. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

