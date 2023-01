Dopo gli Usa | il Giappone stringe accordi spaziali con l’Ue

Leggi su formiche

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) La volontà di Tokyo di rafforzare le proprie cooperazioni in ambito spaziale non si ferma a Washington. Il ministerose dell’Economia del commercio e dell’industria (Meti) ha infatti concluso un accordo con la Commissione europea per facilitare la condivisione di dati di Osservazione della Terra seguendo un principio di reciprocità. Ad apporre la firma per il Vecchio continente è stato il direttore generale della DG Defis, Timo Pesonen, nella cornice del dialogo bilaterale tra Ue ea tema Spazio che si svolge in questi giorni a Bruxelles. L’accordo mira ad accelerare l’utilizzo dei dati satellitari, fra cui quelli di Copernicus, per diverse applicazioni, in una serie di settori di comune interesse. Tra questi vi è ad esempio la gestione a lungo termine delle risorse naturali, il monitoraggio delle zone costiere e marine, ...