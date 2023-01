Dopo Baggio | anche Raducioiu racconta la paura | ' Cosa c' era in quelle flebo?'

Corriere

le dichiarazioni di Dinosugli integratori e le terapie a cui venivano sottoposti i giocatori negli Anni 90 e i suoi timorila morte di Gianluca Vialli, dalla Romania arrivano le ...che le sue parole a Tv7 hanno fatto rumore, e non solo in Italia tanto che i suoi ex compagni ... Dinofa dietrofront. Quelle accuse precise ('Negli anni miei c'era il doping. Non prendevi ... Dino Baggio dopo la morte di Vialli: «In quegli anni troppa chimica. Ho il terrore di stare male» Ieri ai microfoni di La7, Dino Baggio aveva fatto rivelazioni scioccanti sul tema del doping. Sull'argomento si è espresso anche l'ex compagno Alessandro Melli, che ha rivelato ...Dove Baggio dice "doping" si deve però leggere "antidoping", e ... Sostanze che aiutano il recupero fisico dopo uno sforzo. D’altronde non se ne poteva fare a meno: giocavamo 60-70 partite all’anno, ...