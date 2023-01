Donna rimane incinta di 5 gemelli e il medico dice che non tutti sopravvivranno – dimostrano il contrario

Leggi su it.newsner

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Margaret Baudinet ha avuto due aborti spontanei dopodiché ha di nuovo faticato per concepire un figlio. Ma alla fine c’è riuscita e la sua felicità era alle stelle. Quella che pensava fosse una gravidanza completamente normale, alla fine ha fatto notizia in tutto il paese. Desiderare diremese dopo mese può essere estenuante a livello emotivo. È facilere bloccati in qualche schema distruttivo nel quale si pensa solamente a misurare la temperatura, fare test di ovulazione, mangiare bene, fare il giusto esercizio e avere rapporti sessuali in momenti precisi, per poi sperare per il meglio per qualche settimana. Margaret sa benissimo come ci si senta. Lei e suo marito hanno lottato a lungo per diventare genitori. Purtroppo però hanno subito due aborti spontanei. Ciò ha fatto sì che Margaret si chiedesse ...