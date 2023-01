Donna molestata | scatta la denuncia | fermato un 22enne

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli hannoto unnigeriano, con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, per avere molestato unain via Cardinale Guglielmo Sanfelice. I poliziotti, allertati da una segnalazione, hanno acquisito le informazioni circa le molestie dalla stessa vittima, che lavora in un negozio: laha indicato loro il giovane il quale, poco prima, sull’uscio del negozio l’aveva importunata. Ilè stato identificato eto per molestia o disturbo alle persone. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

