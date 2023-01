Donna incinta crede che qualcosa oltre al bimbo le stia crescendo in pancia – dettaglio delle lastre fa tacere tutti

Leggi su it.newsner

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Diventare genitori ti cambia la vita per sempre Una piccola vita che ha bisogno della tua guida attraversogli alti e bassi della vita, e dipende da te per dar loro le migliori condizioni di vita. Ma nei novi mesi di attesa in cui una, può succedere di tutto. Questo lo sa benissimo Zoe Plastiras quando, all’età di 23 anni, aspettava il primo figlio. Le aspettative e anche le preoccupazioni per come tutto sarebbe potuto andare erano decisamente grandi. Ma il timore raggiunse il culmine quando i dottori le comunicarono un’informazione da far rizzare i capelli, durante la trentaduesima settimana. Dopo aver scoperto una cosa nelle, la vita di Zoe è cambiata per sempre. Avere bambini è una decisione davvero importante da prendere e sicuramente impatterà il resto della ...