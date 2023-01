Dl Aiuti Quater | 150 milioni per il pagamento delle supplenze brevi | 100 milioni per aumento stipendio Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Le novità per la scuola

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)nellail Decreto, approvato dalla Camera dei Deputati in via definitiva lo scorso 12 gennaio. Ecco cosa cambia per la. L'articolo .

Lavori Pubblici

Cessione del credito bonus edilizi: le proposte dei commercialisti per lo sblocco Nonostante le misure messe in campo dal Decretoe dalla relativa legge di conversione, lo sblocco della ...Si tratta della conversione in legge del cosiddetto DL... Superbonus e cessione del credito: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 6/2023 di conversione del Decreto Aiuti-quater Cessione del credito 2023. Presso la Commissione Finanze e Tesoro del Senato si è svolta l’audizione del CNDCEC sui crediti d'imposta.Sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2023 la Legge 13 gennaio 2023, n. 6 di conversione del D.L. n. 176/2022 con tutte le modifiche al Superbonus ...