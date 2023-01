Django | il trailer dell’attesa serie originale Sky che omaggia Sergio Corbucci

Leggi su spettacolo.eu

(Di mercoledì 18 gennaio 2023), a un mese esatto dal debutto arriva ilSky e Canal+ con Matthias Schoenaerts cheil classico western diUn mese esatto al debutto, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, di(qui il video della conferenza stampa con Francesca Comencini e il cast in occasione della Festa del Cinema di Roma 2022), l’attesaSky e CANAL+ omaggio al classico western di. Laesordirà il 17 febbraio e nei prossimi mesi sarà disponibile in tutti i Paesi in cui Sky opera (Italia, Regno Unito, Irlanda, Germania e Austria) e su CANAL+ in Francia, Polonia, Svizzera ...