Distretto idrico sannita | approvato lo statuto della nuova società | la nota di Bonavita

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo ladel consigliere provinciale e vicesindaco del comune di Apice, Raffaele, in merito alla questione dell’approvazione dellodel: “La questione relativa alle scelte delpuò sentenziare una sola cosa: la mortepolitica, con consigli comunali relegati al ruolo di ratificatori di documenti. Comprendiamo bene l’urgenza delle scadenze; siamo amministratori e conviviamo ogni giorno con l’ansia di approvare documenti per tempo, ma la gestione in questo caso è stata davvero pessima. A cominciare dalla scelta del soggetto ...

anteprima24.it

...attuale della gestione del ServizioIntegrato nella nostra provincia, in mancanza di un piano industriale ad hoc, e soprattutto del piano d'ambito distrettuale, mai varato per il...L'elettricità e l'approvvigionamentosono stati parzialmente persi in città, la ... I mezzi di difesa aerea russi hanno intercettato il missile neldi Klintsovsky, senza fare vittime. ... Distretto idrico sannita, approvato lo statuto della nuova società: la ... "La questione relativa alle scelte del distretto idrico sannita può sentenziare una sola cosa: la morte della politica, con consigli comunali relegati al ...Una lettera aperta al governatore campano De Luca per richiedere un’audizione sulla gestione del Servizio Idrico Integrato. A chiederla sono Civico22, ...