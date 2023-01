Discesa libera a Cortina | Gut guida le prove Goggia gioca a nascondino - Sport - Altri Sport - quotidiano net

OA Sport

Gut la più veloce in prova sull'Olympia delle Tofane, seguono Shiffrin e Weidle, Goggia parte con ...La squadra azzurra può schierare fino a nove atlete sia inche in supergigante. La seconda e ultima prova è in programma domani, mercoledì 19. - foto LivePhotoSport - . mc/com 18 - Gen - 23 ... Sci alpino, Cortina d'Ampezzo recupera la discesa di St. Anton: il nuovo calendario. Programma e orari Lara Gut-Behrami, Mikaela Shiffrin e Kira Weidle sono i tre nomi in cima alla classifica della prima prova della discesa femminile di Coppa del Mondo a Cortina. Una prima giornata di training caratter ...L’augurio è che si riesca a disputare regolarmente la prova. Veniamo dal weekend austriaco di St. Anton in cui, per impossibilità di svolgere le prove, la discesa libera è stata cancellata. Speriamo ...