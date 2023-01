Discesa femminile a Cortina | Delago è decima nella prima prova di Coppa del Mondo

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Lara Gut-Behrami, Mikaela Shiffrin e Kira Weidle sono i tre nomi in cima alla classifica delladelladidel. Unagiornata di training caratterizzata dalla nebbia, cheha ritardato l’inizio di mezz’ora, per poi interromperla nuovamente pocodell’entrata in pista della numero 40, Michaela Heider. Laha mostrato una solida Lara Gut-Behrami,con il tempo di 1’36?23, davanti alla statunitense Shiffrin per 16 centesimi e alla tedesca Weidle per 49. In casa Italia la migliore è stata Nadiaa 1?09, con una prestazione di grande qualità sulla parte alta del ...