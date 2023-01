Dino Baggio spiega le parole contestate | Servono verifiche su integratori usati

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) ROMA -, ex centrocampista di Torino , Inter , Juventus , Parma e Lazio tra le altre, dopo le sue recenti dichiarazioni ha ribadito il suo concetto sulla questione delle sostanze ...

La Gazzetta dello Sport

ROMA -, ex centrocampista di Torino , Inter , Juventus , Parma e Lazio tra le altre, dopo le sue recenti dichiarazioni ha ribadito il suo concetto sulla questione delle sostanze utilizzate in ...Anche Dossena commenta le parole di: "Non ho paura, ma credo sia giusto si facciano degli studi approfonditi" Beppe Dossena ha commentato ad AdnKronos la situazione legata alle parole di, sulla salute di alcuni ... Dino Baggio: "Prendevamo tanti farmaci, diteci se erano pericolosi" L'ex calciatore è tornato sulla questione: "Bisogna vedere nel tempo se queste robe restano dentro o riesci a buttarle fuori" ...Massimo Brambati, nel corso di "Maracanà" su TMW Radio, ha parlato delle dichiarazioni di Dino Baggio rivelando di aver preso anche lui sostanze ...