Dino Baggio | ' Prendevamo tanti farmaci | diteci se erano pericolosi'

Argomento: le sostanze proibite nel calcio. Cioè: il doping. Fanno discutere le dichiarazioni dialla televisione privata veneta Tv7, in risposta a una domanda sulla morte di Gianluca Vialli: "C'è sempre stato il doping, comunque sia robe strane non sono mai state prese perché c'è ...Gianluca Vialli,: 'Ho perso un amico. Il doping c'è sempre stato, ho paura anch'io, sta succedendo a troppi calciatori' Il funerale è durato una quarantina di minuti, poi i partecipanti ... Dino Baggio ha paura dopo la morte di Vialli: Ricordo cosa abbiamo preso e cosa c'era nell'erba In gran segreto sono stati celebrati ieri pomeriggio in un cimitero alla periferia di Londra i funerali di Gianluca Vialli. Una cerimonia privata, con i familiari stretti, tra ...La morte di Vialli, in particolar modo, continua a far discutere gli ex compagni di squadra. Tra questi Dino Baggio ...