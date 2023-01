Dino Baggio | la morte di Vialli e le sue paure sul doping

Sport Fanpage

L'ex centrocampista, 51 anni, oltre 300 presenze in serie A tra il 1990 e il 2004 e 60 con le Nazionali di Sacchi, Maldini e Zoff, in un'intervista tv si è detto preoccupato per i tanti ..., 51 anni, ha giocato per Parma, Juve, Inter e Lazio, Blackburn e Ancona, con 468 partite e 42 gol. Nella foto piccola Gianluca Vialli Dino Baggio ha paura dopo la morte di Vialli: Ricordo cosa abbiamo preso e cosa c'era nell'erba L’ex centrocampista della nazionale: «Sta succedendo a troppi calciatori. Il doping c’è sempre stato, bisogna capire se certi integratori nel tempo fanno bene o no» ...La morte di Vialli, in particolar modo, continua a far discutere gli ex compagni di squadra. Tra questi Dino Baggio ...