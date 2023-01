Dino Baggio ci ripensa | «Ho sbagliato | volevo dire antidoping»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) La correzione di, ex calciatore, sulle sue parole legate al doping ed ai rischi per gli atleti, ex calciatore dell’Inter, ha parlato a La Gazzetta dello Sport per fare chiarezza sulle sue dichiarazioni rilasciate ieri sul doping. PAROLE – «Colpa mia. Chiedo scusa a tutti. Io”, e non “doping”. Infatti ho aggiunto che robe strane non ne abbiamo mai prese, perché non si poteva: c’erano i controlli. Mica si scherzava. È un errore che nasce dalla consuetudine. Noi calciatori, quando andavamo a fare il test nella stanza a fianco dello spogliatoio, dicevamo: “Anche stavolta mi tocca il doping…». L'articolo proviene da Calcio News 24.