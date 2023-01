Dino Baggio | «Chiedo scusa | volevo dire antidoping non doping | ma il calcio faccia chiarezza»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) In un’intervista a Tv7, l’ex centrocampista di Juventus, Inter, Parla e Lazio,, ha parlato die di rischio di correlazione con i tumori sempre più frequenti tra i calciatori. Le sue parole sono rimbalzate ovunque, in Spagna i quotidiani le hanno messe in apertura della pagina sportiva.ha dichiarato: «Bisognerebbe investigare sulle sostanze che abbiamo preso in quel periodo. Ilc’è sempre stato. Bisogna capire se certi integratori col tempo hanno fatto male. Ho paura anch’io, sta succedendo a troppi calciatori». E ancora: «Negli anni miei c’era il. Non prendevi robe strane, prendevi robe normali ma poi bisogna vedere se col tempo riesci a buttarle fuori o restano dentro. Poi tanti hanno parlato dell’erba dei campi e dei prodotti che utilizzavano ...