«Difficile immaginare un social network senza un sistema di raccomandazione»

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) L’orizzonte è quello del processo in Corte Suprema denominato Google v. Gonzalez. Gli osservatori sostengono che, in questo contesto, si giocherà molto del futuro di internet così come siamo abituati a concepirlo. Sul banco degli imputati c’è YouTube e il suodidei contenuti, ritenuto responsabile – dalla famiglia di una delle giovani vittime dell’attentato terroristico di Parigi del 2015 – di aver contribuito alla radicalizzazione dei terroristi. Da video a video, da argomento simile ad argomento simile: secondo la famiglia della vittima, i terroristi avrebbero manifestato sempre maggiore violenza a ogni contenuto consigliato dalla piattaforma. Google oppone la sezione 230 del Communications Decency Act, in cui si esclude che le piattaforme siano degli editori e in cui si allontana la responsabilità per l’utilizzo dei ...

IlNapolista

Tornando alla partita, ècosa sarà, però i Mondiali ci hanno detto una cosa interessante'. Cosa, di preciso 'Ormai, ogni gol o azione pericolosa, nasce sempre dopo un dribbling ...Deve essere stato, rispetto alla sfrontatezza urbana del capo dei capi o alla serafica ... ora si punta il dito sull'ultimo rifugio di Messina Denaro lasciandoche il latitante si ... Difficile immaginare che questo Milan scombinato recuperi 9 punti al ... A differenza di The Last of Us della HBO, è difficile immaginare come alcune delle più grandi rivelazioni, colpi di scena e momenti di Nier: Automata colpiranno senza avere un controller in mano.La crescita negli Stati Uniti resta solida, ma all'orizzonte esistono nubi con possibili implicazioni negative per l'economia europea.