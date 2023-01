Dia | l’agente | “Salernitana crede nella vittoria col Napoli”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)è il match della diciannovesima giornata di Serie A. Il commento di Federico Guerra, agente di Dia. Ilviene dall’eliminazione di Coppa Italia e vuole reagire, mentre lada sei turni non vince. Iervolino ha richiamato Nicola sulla panchina dei granata, ritornando sui suoi passi dopo l’esonero. Entrambe le squadre cercheranno la. Ecco quanto dicedi Boulaye Dia ai microfoni di Radio Crc: “Ho parlato col ragazzo due giorni fa e mi ha detto che è una grande sfida quella contro ilperché parliamo di una formazione che ha una grande forza e sarà difficilissimo fare qualcosa di buono, ma ci proveranno. Mi sembra che sia un derby, queste partite sono sempre molto diverse per la tensione e la pressione dei tifosi. ...

Fantacalcio ®

Frederic Guerra ,dell'attaccante della Salernitana Boulaye, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante 'Calcio Napoli 24 Live' trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) ...... è Luis Elizondo , exed ex dirigente dei programmi '... exed ex dirigente dei programmi 'classificati' della(... E'anno seguente a Roma, invitati dal Cun, Elizondo e DeLonge ... Dia, l'agente: "Riscatto Decide la società, non abbiamo parlato del suo futuro"