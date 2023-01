Di Matteo | Da uomo di Stato mi vergogno | chi ha protetto Messina Denaro

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Il fatto che"si curasse a Palermo e vivesse stabilmente a Campobello di Mazara dimostra come nell'ultimo periodo ha goduto di tantissime protezioni, provenienti anche dall'alto". Nino Di, magistrato e consigliere del Csm, ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca su Rai 3 affronta il tema delle coperture di cui avrebbe goduto il boss arreieri durante la latitanza trentennale. "Come per tutti i latitanti non mi stupirei se nel tempo emergesse che qualche figura di alto livello lo ha: la storia della mafia è piena di questi legami", aggiunge Di. Come emerso dalle indagini, il boss di Castelvetrano usciva di casa normalmente, e non solo per le cure in seguito alla diagnosi di un tumore. "Mi ha sorpreso e lasciato ...