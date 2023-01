Di chi è la Luna?

Leggi su panorama

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Ora che, dopo lunghi anni di «disinteresse», è ripresa la corsa mondiale al nostro satellite come miniera di risorse e base di lancio, si pongono degli interrogativi geospaziali: a chi appartiene il suo suolo? Chi può sfruttarlo? E la stessa domanda vale per altri corpi celesti, come gli asteroidi o lo stesso pianeta Marte. Bisognerà mettere a punto una legislazione cosmica ad hoc. Chi «vuole la» vuole cose impossibili. Così sentenzia un modo di dire popolare. Ma volere una porzione della superficiere, o quella di un altro pianeta, o perfino un intero asteroide, non è per nulla un desiderio impossibile. Anzi, potrebbe accadere che nel futuro prossimo nazioni e imprese commerciali, che programmano di costruire basi sul nostro satellite, estrarre risorse minerarie da pianeti e asteroidi, reclamino il possesso di «cose» nello spazio. Per ...