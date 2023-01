ilGiornale.it

...cure Le cause dellada freddo Dietro allada freddo ci sono differenti cause. Basse temperature, vento e smog sono, per esempio, tre elementi che causano l'assottigliamento......preliminarmente un consenso informato che ne sconsiglia la realizzazione a chi soffre di(... In genere, la duratatrattamento è di circa un anno o un anno e mezzo. Trascorso questo periodo,... Dermatite del viso da freddo: come riconoscerla e curarla Basse temperature, gli sbalzi termici, tessuti irritanti come la lana, stress e smog, durante l’inverno, possono causare una dermatite da freddo alle mani. Correre ai ripari in questi casi è possibile ...L’esposizione professionale a sostanze allergizzanti è frequente ma spesso se ne trascurano a lungo i segnali , con il rischio di far peggiorare altre condizioni preesistenti ...