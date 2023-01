Derby Salernitana-Napoli | pronto il dispositivo di traffico | ecco i divieti

Leggi su zon

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) In occasione della partita, in programma il 21 gennaio allo stadio Arechi, il Comune di Salerno ha varato ildiper tifosi e residenti. IldiDalle ore 7 è istituito il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli presso il sottopasso di fronte il Ruggi, Piazzale Bottiglieri (altezza rotatoria Piazzale Settembrino), Via Degli Uffici Finanziari – incrocio Via Allende, Via dei Carrari, Via Prudenza, Via Fangarielli, Viale Pastore, Viale Giacumbi, Area di parcheggio riservato alla tifoserie ospite, Area di parcheggio antistante il complesso “The Space”- Area antistante Novotel.: istituito il divieto di circolazione ...