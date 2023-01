Democrazie contro autocrazie La versione di John Bolton

Leggi su formiche

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)ha una lunga carriera nelle amministrazioni americane a guida repubblicana, iniziata con Ronald Reagan e proseguita con tutti i presidenti del Grand Old Party. È stato ambasciatore alle Nazioni Unite con George W. Bush alla Casa Bianca e consigliere per la sicurezza nazionale di Donald Trump. Ha racontato quest’ultima esperienza nel libro “The Room Where It Happened”, la cui uscita nel 2020 fu per mesi ostacolata dall’amministrazione Trump. In questa intervista esclusiva a Formiche.net affronta i temi più caldi della politica internazionale, dalle proteste in Brasile e in Iran alla guerra in Ucraina fino all’assertività cinese nell’Indo-Pacifico. Che cosa significa la decisione del presidente russo Vladimir Putin di affidare al suo generale di punta Vladimir Gerasimov illlo diretto della guerra in Ucraina? Penso che ...