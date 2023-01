La7

Roma, 18 gennaio 2023 Con 170 voti a favore la Camera approva ilda oltre 85 milioni. L'isola è stata colpita da una violenta frana lo scorso 26 novembre. / WebTv CameraAi 17,4 milioni inizialmente stanziati nelsono stati infatti aggiunti altri 40,6 per la dotazione finanziaria e gli strumenti del Commissario per l'emergenza. Il provvedimento è stato ... Decreto Ischia, la Camera approva con 170 voti a favore La Commissione Ambiente ha disposto un finanziamento di 85,4 milioni per l’isola di Ischia e il ripristino dello stato dei luoghi in seguito alla tragica alluvione di Casamicciola. Ai 17,4 milioni ...ROMA, 18 GEN - "Grazie al buon lavoro fatto in Commissione Ambiente e in Aula sono in arrivo 85,4 milioni per l'isola d'Ischia. Ai 17,4 inizialmente ...