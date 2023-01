Decreto aiuti quater | le misure e il testo

Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti

... ora torna alla carica sulcrescita chiedendo sconti e sgravi fiscali per l'acquisto di ... oltre che regali per qualche Presidente che, incapace di politiche virtuose, chiededi Stato. ...In queste settimane, si è tornati a parlare del quoziente familiare in quanto viene prevista la sua introduzione in una prima bozza redatta dal governo meloni, e contenuta nelLegge... Decreto Aiuti quater: ok definitivo dalla Camera Esclusi dal bonus 200 e 150 euro Esiste la possibilità di richiedere un riesame. Ecco come ed entro quando fare la domanda.Per poter usufruire del 'trascinamento di giornate' a beneficio dei lavoratori agricoli, la dichiarazione di calamità va inviata entro il 24 febbraio ...