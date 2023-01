De Raho | “Intercettazioni servono contro tutte le illegalità | non solo contro la mafia” E critica il decreto sull’ergastolo ostativo del governo

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) “L’arresto di Matteo Messina Denaro dà ancora una volta la dimostrazione di come lesiano indispensabili, ma lo sono non soltanto per il contrasto alle mafie, ma anche alla corruzione e alle altreche costituiscono il substrato su cui le mafie prosperano”. Così Cafiero Deinterviene sul dibattito sul tema dellee sulle possibili modifiche dello strumento da parte delguidato da Giorgia Meloni. “Oggi l’esecutivo – afferma il deputato 5 stelle ed ex procuratore nazionale Anti– si muove in maniera altalenante e contraddittorio”. Poi Del’ergastolonelle modalità varate dal. “Le nostre richieste – che elenca – non sono state prese ...

Il Sole 24 ORE

Sulla questione per i Cinquestelle prende la parola un ex magistrato come Federico Cafiero de. "L'unico strumento che si utilizza per la mafia sonoe collaboratori di giustizia. ...Ma Federico Cafiero de, parlamentare del M5s ed ex Procuratore nazionale Antimafia, avverte che "leil più delle volte non nascono per il contrasto alle mafie. Alle mafie si ... Intercettazioni, De Raho: “Strumento indispensabile, come dimostra ... Non confondere l'uso spregiudicato e improprio che si fa delle intercettazioni non rilevanti penalmente con la loro utilità nelle indagini per mafia e terrorismo. Carlo Nordio tira dritto e spegne sul ...Il Governo respinge, a partire dal vice presidente della Camera e deputato di Forza Italia, Mulé, qualsiasi ipotesi di uno scambio tra Stato e Cosa Nostra ...