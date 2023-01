De Luca attacca il governo | “Per Ischia due milioni di euro non bastano”

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) “I fondi per? Non. Ad oggi vi sono 2dello Stato italiano e 4della Regione Campania, reali.” Il governatore campano Vincenzo Delancia un duro attacco alper la gestione dell’emergenza post-frana a Casamicciola. E lo fa esortando l’esecutivo a stanziare fondi per la ricostruzione e il sostegno L'articolo proviene da Inews24.it.

Ansa

Carlo Calenda è coerente :perfino Bonaccini che non esegue la sua linea e plaude ad uno dei più imbarazzanti ministri ...deciso di riaprire a D'Alema e Bersani e di siglare alleanze con De...Gf Vip, Oriana MarzoliDavide Donadei . Il padre di Davide ha dovuto trascorre molti anni ... Oriana lo ha duramente attaccato parlando conOnestini. Scopri le ultime news sul Grande ... De Luca attacca il Governo Meloni su Sanità e benzina Il leader di Azione, Carlo Calenda, attacca Bonaccini colpevole di non rompere con M5s e non chiudere le porte a Bersani mentre plaude il ministro della giustizia Nordio ...Nuovo rinforzo per il Fiorenzuola: il club rossonero comunica l'arrivo a titolo temporaneo (fino al 30/06/2023) dal Rimini dell'esterno offensivo Marcello ...