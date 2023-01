Davos | l’appello di 200 milionari ai leader mondiali | “La ricchezza estrema non è sostenibile | tassateci per il bene comune”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Al Forum didedicato quest’anno alla ‘Cooperazione in un mondo frammentato‘, la frammentazione va in scena negli stessi panel fra scienziati, attivisti, uomini d’affari e politici che dibattono di cambiamento climatico, inflazione e rallentamento dell’economia. Da un lato ci sono le sfide dei giovani attivisti per l’ambiente e il j’accuse del segretario generale dell’Onu Antonio Guterrez, che ha chiamato in causa i gruppi petrolifericonsapevoli fin dagli anni ’70 di star “cuocendo il mondo”. Dall’altro un gruppo di 200di 13 Paesi avverte che viviamo nell'”età degli estremi“, dal clima estremo all’che si accompagna all’aumento della povertà, ma gli estremi sono “insostenibili, spesso pericolosi”. E lancia un nuovo appello ai...