Agenzia ANSA

Lo ha scritto su Twitter Kristalina, direttrice generale dell'Fmi, in occasione della 52a riunione annuale del World Economic Forum a, dove la Tunisia è presente con il capo del ..."Arriveranno presto tre sfide rilevanti - ha dettodurante un panel del World Economic Forum a- la prima è la guerra che continua. E finché continua danneggia la fiducia. La seconda ... Davos: Georgieva, 'Tunisia rimane un solido partner per Fmi' - Europa (ANSA) - TUNISI, 18 GEN - 'Ho avuto il piacere di discutere con il primo ministro Najla Bouden del sostegno del Fondo monetatio internazionale ...La crescita economica globale dovrebbe decelerare ulteriormente al 2,7 per cento nel corso del 2023 rispetto al 3,2 per cento ...