Davide Nicola Richiamato alla Salernitana a Due Giorni dall’Esonero

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Lacompie un cambio di rotta decisivo:torna in panchina! Dopo la disastrosa sconfitta a Bergamo (8-2 contro l’Atalanta), il 49enne è statoper guidare di nuovo il team. Una decisione presa dopo un incontro fra il presidente Danilo Iervolino e il tecnico, e dopo i numerosi tentativi di trovare un sostituto (i media hanno contattato invano D’Aversa, Semplici, Iachini e Di Francesco).è ancora molto stimato dai suoi giocatori e ha la fiducia di tutti per raggiungere i traguardi della stagione. “Ho chiesto con tutte le mie forze al Presidente di rivedere il provvedimento di esonero, sapendo di toccare le corde di un animo umano che ha profonda sensibilità per capire e vuole fortemente costruire un calcio diverso. Perché amo Salerno e credo ciecamente in questo ...

Commenta per primo Sono state 48 ore di fuoco in casa Salernitana, con un biglietto di andata e ritorno per. In due giorni l'allenatore prima è stato esonerato e poi richiamato dal presidente Iervolino. Nel mezzo ci sono stati circa una decina (dieci!) colloqui con altri allenatori . Dopo gli ...è ancora l'allenatore della Salernitana. Lo rendono noti fonti del club granata. A breve - secondo quanto si apprende - ci sarà una sua comunicazione sui social.era stato ... Calciomercato, tutte le notizie del 18 gennaio: la Salernitana richiama Nicola; Fiorentina: Nico Gonzalez... restituendo alla tifoseria granata la stessa passione e lo stesso senso di appartenenza che ci dimostra incondizionatamente. Questa è Salerno, questa è la Salernitana: molto più di una squadra di ...Perché amo Salerno e credo ciecamente in questo progetto". Così Davide Nicola, che torna a sedere sulla panchina della Salernitana, sui social. (ANSA).