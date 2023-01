Davide Nicola | esonero e dietrofront | non è l' unico caso in Italia

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) ... allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport. tutte le notizie di ... { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/"...

Corriere della Sera

Arriva il clamoroso dietrofront,torna sulla panchina della Salernitana . A 48 ore dall'esonero, dopo aver vagliato le alternative sul mercato senza trovare la giusta soluzione, il club campano cambia idea. La decisione ...torna clamorosamente sulla panchina della Salernitana. A pochi giorni dal suo esonero, dopo la pesantissima sconfitta contro l' Atalanta , l'allenatore torinese è stato ricontatto dalla ... Calciomercato, tutte le notizie del 18 gennaio: la Salernitana richiama Nicola. Fiorentina: Nico Gonzalez... Salerno, 18 gen. - (Adnkronos) - "Per il bene della società, dei calciatori e di tutto è giusto che il mister abbia un'altra chance, con l'impegno che la squadra non debba mai più subire ...A qualche ora dal dietrofront e dal ritorno in panchina di Davide Nicola, il presidente Danilo Iervolino ci mette la classica faccia.