Dap | 104 funzionari giuridico pedagogici | info prova scritta

gnewsonline.it

E' stato pubblicato nel sito del ministero della Giustizia l'avviso riguardante il concorso pubblico, per esami, a n.posti a tempo indeterminato, per il profilo professionale di Funzionario della professionalità giuridico - pedagogica, III area funzionale, fascia retributiva F1 , nei ruoli del personale del ...Ilsta cercando di invertire la tendenza: a settembre ha indetto in concorso assumere 210 nuovi ... spiega Bezzi Nel frattempo è stato bandito un nuovo concorso percandidati con l'obiettivo di ... Dap, concorso 104 Funzionari giuridico-pedagogici