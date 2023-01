Damsel | la prima foto di Millie Bobby Brown nel nuovo film Netflix  

(Di mercoledì 18 gennaio 2023)sarà la protagonista di, un. Ladell’attrice di Stranger Things e Enola Holmes la mostra con uno sguardo feroce e una spada in mano. Sembra che sia nel bel mezzo di una scena d’azione in un ambiente piuttosto infuocato, a giudicare dalle scintille che la circondano. È un’immagine dinamica, resa ancora più interessante se si considera che il suo avversario nelsi dice sia un drago. Secondo quanto riportato da Collider la trama segue il personaggio della, una giovane principessa di nome Elodie, che accetta di sposare un principe rivale. Ben presto scopre che il suo matrimonio faceva parte di un antico accordo e che la sua nuova famiglia ...

